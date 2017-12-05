Открыто дело относительно тех, кто мешал задерживать Саакашвили
Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михаила Саакашвили.
Об этом "Украинской правде" сообщили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр по ч. 2 ст. 343 УК Украины.
Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
В прокуратуре отмечают, что в ходе досудебного следствия и по результатам анализа видеозаписей будут установлены те, кто препятствовал правоохранителям и будет дана правовая оценка.
Пока в прокуратуре воздерживаются от обнародования фамилий народных депутатов, отмечая, что стоит дождаться окончания следствия.
В свою очередь СБУ подчеркивает, что во время задержания и транспортировки Саакашвили для проведения следственных действий сотрудники СБУ, Генпрокуратуры, других правоохранительных органов действовали исключительно в рамках действующего законодательства.
Побег Саакашвили из автомобиля, квалифицированная прокуратурой города Киева по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины. "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" как действия, "помешавшие предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего, или совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения".
Ранее во время обысков СБУ 5 декабря на улице Костельной журналисты видели народных депутатов Виктора Чумака, Юрия Деревянко, Сергея Лещенко, Светлану Залищук, Юрия Левченко. Был ли кто-то из них рядом с авто с Саакашвили, УП неизвестно.
О ходе событий с задержанием экс-президента Грузии, экс-главы Одесской обладминистрации Украины Михеила Саакашвили читайте онлайн УП.
Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.
Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.
Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.
Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".
После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.
Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.
В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины.
В 13:39 сторонники Саакашвили вытащили его из машины правоохранителей. Политик с толпой двинулся к стенам украинского парламента.