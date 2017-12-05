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Отчеты главных правоохранителей в Раде могут отложить

Вторник, 5 декабря 2017, 14:13

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий допускает, что парламент может перенести на среду отчеты глав СБУ, САП и НАБУ.

Об этом он заявил, закрывая утреннее заседание парламента, передает "Интерфакс-Украина".

"В 16.00 мы начнем с доклада генерального прокурора, будут все иметь возможность задать вопросы... Если мы не успеем, то мы на среду перенесем отчеты", - сказал Парубий.

Спикер пояснил, что заслушивать доклад генпрокурора будут по схеме "полной процедуры" рассмотрения: 20 минут отводится на доклад, 25 минут на вопросы от фракций и 15 минут на вопросы от народных депутатов.

Как известно, народные депутаты на заседании во вторник проголосовали за то, чтобы вечером на пленарном заседании выступили главы ГПУ, СБУ, САП и НАБУ. Они должны объяснить парламенту ситуацию с конфликтом между ГПУ и НАБУ, а также задержание Михеила Саакашвили.

Согласно решению, руководителей правоохранительных органов ждут в 16:00 вторника. Первым выступит глава ГПУ.

По информации УП, председатель НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий сейчас находятся на форуме по возврату активов, который продлится до 6 декабря.

Председатель СБУ Василий Грицак тоже может не быть в Киеве во вторник.

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураСБУВерховная Рада
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