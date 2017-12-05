Небоевых потерь стало в 5 раз меньше - Полторак

В 2017 году небоевые потери Вооруженных сил Украины уменьшились в 5 раз.



Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью "Интерфакс-Украина".



"Проблема небоевых потерь существует и во всех армиях мира, и у нас. Если сравнить с предыдущими годами, то количество таких потерь уменьшилось в 5 раз. В этом году у нас 90 таких случаев. И это прогрессивная динамика. Хотя еще не все сделано и командирами на местах, и специалистами по отбору личного состава", - сказал он.



Также по его словам, в зоне АТО имеют место и обстрелы, и столкновения, поэтому говорить о замораживании конфликта пока рано.



"Когда лишь в этом году 14 тысяч раз были обстреляны наши позиции и населенные пункты, погибли 400 гражданских лиц, нельзя говорить, что конфликт заморожен. Он находится в активной фазе. Имеют место и боевые столкновения, и обстрелы", - сказал он.



Полторак констатировал, что официальный Киев ведет активную работу по укреплению армии и повышению ее боеспособности.