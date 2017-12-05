Защите Саакашвили не дали документы следствия – адвокат

Адвокат лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили Руслан Чорнолуцкий заявляет, что защите не предоставили для ознакомления документы, на основании которых проводились следственные действия.

Об этом он сказал, выступая на митинге перед Верховной Радой 5 декабря, передает "Интерфакс-Украина".



"Сегодня вы видели, как цементируется диктатура в Украине, как нарушается верховенство права, как не допускаются к защите конституционных прав адвокаты. Сегодня нас как адвокатов утром не допустили для защиты Саакашвили", – заявил Чорнолуцкий.

"Сегодня ни один процессуальный документ нам не предоставили для ознакомления – на каком основании проводились процессуальные и следственные действия", – добавил защитник.



Также Чорнолуцкий обратился к судьям Украины с просьбой "не принимать неправосудных решений и преступных определений".

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