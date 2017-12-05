Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защите Саакашвили не дали документы следствия – адвокат

Вторник, 5 декабря 2017, 15:07

Адвокат лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили Руслан Чорнолуцкий заявляет, что защите не предоставили для ознакомления документы, на основании которых проводились следственные действия.

Об этом он сказал, выступая на митинге перед Верховной Радой 5 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня вы видели, как цементируется диктатура в Украине, как нарушается верховенство права, как не допускаются к защите конституционных прав адвокаты. Сегодня нас как адвокатов утром не допустили для защиты Саакашвили", – заявил Чорнолуцкий.

"Сегодня ни один процессуальный документ нам не предоставили для ознакомления – на каком основании проводились процессуальные и следственные действия", – добавил защитник.

Также Чорнолуцкий обратился к судьям Украины с просьбой "не принимать неправосудных решений и преступных определений".

О ходе событий с задержанием экс-президента Грузии, экс-главы Одесской обладминистрации Украины Михеила Саакашвили читайте онлайн УП.

Темы: СаакашвилиСБУГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
Все новости...
Реклама: