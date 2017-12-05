Найем хочет список запрещенных для перевозки в ОРДЛО товаров

Депутат от БПП Мустафа Найем предлагает создать список товаров, запрещенных к провозу через линию разграничения в Донбассе, вместо существующего перечня разрешенных.

Об этом он сообщил во время круглого стола в Киеве во вторник, передает Интерфакс.

"Любой человек, который пересекает границу во всем мире, знает перечень товаров, которые нельзя провозить… Я считаю, что если бы могли обратиться в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и предложить, что давайте создадим перечень товаров , которые нельзя провозить – это оружие, например, и прочее. Это был бы еще один мощный сигнал", - сказал Найем.

По его словам, до недавнего времени в списке доступных к провозу товаров не было даже кофе.

Нардеп также отметил, что существенной проблемой является пересечение линии разграничения. В частности, люди по шесть-семь часов стоят в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда.

"Мне кажется, что если бы мы смогли добиться упрощения процедуры пересечения линии разграничения, это стало бы очень сильным сигналом для этих людей и этих территорий", - добавил Найем.

16 октября 2017 Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины внесло изменения в перечень разрешенных к провозу через контрольные пункты пропуска на линии разграничения товаров и техники.

В перечне предусмотрены изменения в отношении пищевых продуктов и других товаров. В частности: чай в розничных упаковках – общим весом не более 2 кг; кофе в зернах (жареный либо не жареный), кофе молотый, кофе растворимый в розничных упаковках – общим весом не более 2 кг; садово-огородный инвентарь – не более пяти единиц; шины для легковых автомобилей – всесезонные, зимние или летние радиусом не более 16 дюймов – один комплект (4 шт.).

Был также дополнен перечень разрешенных к провозу через КПВВ личных вещей: переносной (стационарный) персональный компьютер;

-обычная и/или прогулочная детская коляска на каждого ребенка, если дети пересекают линию соприкосновения с родителями, при отсутствии детей на КПВВ – одна детская коляска;

-две инвалидные коляски на каждого человека с инвалидностью, пересекающего КПВВ, при отсутствии человека с инвалидностью – не более одной; лекарства не более пяти упаковок (ранее было не более двух) каждого наименования на одного человека, кроме лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества.