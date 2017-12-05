Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Найем хочет список запрещенных для перевозки в ОРДЛО товаров

Вторник, 5 декабря 2017, 15:53

Депутат от БПП Мустафа Найем предлагает создать список товаров, запрещенных к провозу через линию разграничения в Донбассе, вместо существующего перечня разрешенных.

Об этом он сообщил во время круглого стола в Киеве во вторник, передает Интерфакс.

"Любой человек, который пересекает границу во всем мире, знает перечень товаров, которые нельзя провозить… Я считаю, что если бы могли обратиться в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и предложить, что давайте создадим перечень товаров , которые нельзя провозить – это оружие, например, и прочее. Это был бы еще один мощный сигнал", - сказал Найем.

По его словам, до недавнего времени в списке доступных к провозу товаров не было даже кофе.

Нардеп также отметил, что существенной проблемой является пересечение линии разграничения. В частности, люди по шесть-семь часов стоят в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда.

"Мне кажется, что если бы мы смогли добиться упрощения процедуры пересечения линии разграничения, это стало бы очень сильным сигналом для этих людей и этих территорий", - добавил Найем.

16 октября 2017 Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины внесло изменения в перечень разрешенных к провозу через контрольные пункты пропуска на линии разграничения товаров и техники.

В перечне предусмотрены изменения в отношении пищевых продуктов и других товаров. В частности: чай в розничных упаковках – общим весом не более 2 кг; кофе в зернах (жареный либо не жареный), кофе молотый, кофе растворимый в розничных упаковках – общим весом не более 2 кг; садово-огородный инвентарь – не более пяти единиц; шины для легковых автомобилей – всесезонные, зимние или летние радиусом не более 16 дюймов – один комплект (4 шт.).

Был также дополнен перечень разрешенных к провозу через КПВВ личных вещей: переносной (стационарный) персональный компьютер;

-обычная и/или прогулочная детская коляска на каждого ребенка, если дети пересекают линию соприкосновения с родителями, при отсутствии детей на КПВВ – одна детская коляска;

-две инвалидные коляски на каждого человека с инвалидностью, пересекающего КПВВ, при отсутствии человека с инвалидностью – не более одной; лекарства не более пяти упаковок (ранее было не более двух) каждого наименования на одного человека, кроме лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
Все новости...
Реклама: