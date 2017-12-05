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Укрзализныця планирует купить 60 купейных вагонов в следующем году

Вторник, 5 декабря 2017, 16:33

В 2018 году ПАО "Укрзализныця" планирует обновить 1/6 парка пассажирских вагонов путем приобретения 60 купейных вагонов и модернизации 260 вагонов.

Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает сайт общества.

"В 2018 году запланировали приобрести 60 купейных вагонов и модернизировать 260, из которых в 100 заменим туалетные системы и системы кондиционирования. Вместе с нынешними объемами обновления – это почти 1/6 парка, который мы сегодня эксплуатируем", - сказал он.

По словам Кравцова, "Укрзализныця" также планирует приобрести 10 скоростных электропоездов в последующие годы и 11 дизель-поездов в 2018-2019 годах.

Также планируется объявить тендер на приобретение 5 пригородных электропоездов, из которых 2 хотят закупить за кредитные средства государственного банка Германии KFW.

По словам Кравцова, это будет самый большой показатель обновления, который имела "Укрзализныця" за последние 15 лет.

Темы: Укрзализныцягосзакупки
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