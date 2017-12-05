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Филарет: Никакого вхождения не будет, возможно только объединение

Вторник, 5 декабря 2017, 16:39

Украинская православная церковь Киевского патриархата готова к диалогу об объединении с Украинской православной церковью Московского патриархата, а не о вхождении в нее.

Об этом заявил глава УПЦ КП Филарет, передает "Укринформ".

"Мы готовы разговаривать об объединении нашей церкви с Московским патриархатом, а они говорят о каком-то вхождении в УПЦ МП. Никакого вхождения не будет, возможно только объединение", - сказал Филарет.

Он отметил, что диалог двух конфессий по их сближению возможен, но это зависит от другой стороны.

"Мы за диалог, но наша позиция известна - мы никогда не станем частью Московского патриархата", - подчеркнул патриарх.

По словам Филарета, он не жалеет о том, что написал письмо патриарху Московскому Кириллу и епископату Русской православной церкви, несмотря на то, что его содержание было истолковано неправильно.

"Нет, не жалею. Была протянута рука дружбы, но ее отвергли", - сказал он.

Как известно, 30 ноября на странице Архиерейского собора, который проходит в Москве, распространили информацию об обращении митрополита Филарета, в котором он якобы просил о помиловании.

Позже пресс-секретарь УПЦ КП отверг эту информацию. Он отметил, что патриарх Филарет никогда не направлял и не будет направлять в адрес Русской православной церкви, патриарха Кирилла или кого-то другого прошение о помиловании.

Позже киевский патриарх заявил, что готов встретиться для переговоров с главой РПЦ патриархом Кириллом, но не откажется от идеи автокефалии Украинской церкви.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Филаретцерковь
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