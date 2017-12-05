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Еще двум работникам НАБУ сообщили о подозрении

Вторник, 5 декабря 2017, 17:32
Еще двум работникам НАБУ сообщили о подозрении

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении еще двум работникам НАБУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Указывается, что во вторник заместитель генпрокурора Юрий Столярчук сообщил о подозрении еще двум сотрудникам НАБУ.

"Детектив НАБУ под прикрытием, ранее задержанному СБУ и ГПУ во время выполнения одного из этапов спецзадания, сообщено о подозрении 30 ноября. ГПУ инкриминирует работникам НАБУ преступления, предусмотренные двумя статьями Уголовного кодекса Украины: предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ст. 369) и провокацию подкупа (ст. 370)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ни один из сотрудников НАБУ никогда не провоцировал подкуп должностных лиц Государственной миграционной службы Украины или других государственных органов.

"О предоставление неправомерной выгоды чиновницы ДМС, эти действия происходили в рамках выполнения негласными работниками НАБУ специального задания на основании Постановления прокурора САП о контроле над совершением преступления. Поэтому состав правонарушения в таком случае отсутствует", - сообщили в НАБУ.

"Согласно материалам уголовного производства, чиновник ГТСУ сама неоднократно озвучивала требование о получении "поощрения" в сумме 30 000 долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии – за предоставление вида на жительство на территории Украины", - заявили в ведомстве.

Также в НАБУ заявили, что история с "провокацией" была придумана и использована Генеральной прокуратурой и СБУ, как "формальный повод для вмешательства в деятельность НАБУ, срыва тайных спецопераций Бюро получения санкций на обыск конспиративных помещений и личных помещений работников НАБУ, их задержания и запугивания, доступа к материалам ОРД".

Подробнее об обысках в НАБУ и задержания их агентов читайте в материале: Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ

Темы: НАБУГенпрокуратура
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