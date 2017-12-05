Боевики 13 раз нарушили перемирие, эпицентр - Луганское направление

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров, которые запрещены Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 5 декабря 2017.

Отмечается, что эпицентром противостояния остается Луганское направление.

"Здесь снова зафиксированы враждебные обстрелы из минометов калибра 120-мм в районе Новозвановки, Катериновки и Травневого", - говорится в сообщении.

Боевики несколько раз вели огонь из гранатометов по защитникам Крымского и Светлодарска, из вооружения БМП стреляли по защитникам Зайцевого, а из стрелкового оружия - по нашим воинам возле Лобачевого и Новолуганского.

"На Донецком направлении оккупанты выпустили более полусотни мин 82-го калибра неподалеку Авдеевки и Опытного. А из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши опорные пункты вблизи Талаковки", - отмечают в штабе.

В общем, от полуночи, российско-террористические войска 13 раз нарушили режим прекращения огня.