Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики 13 раз нарушили перемирие, эпицентр - Луганское направление

Вторник, 5 декабря 2017, 17:35

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров, которые запрещены Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 5 декабря 2017.

Отмечается, что эпицентром противостояния остается Луганское направление.

"Здесь снова зафиксированы враждебные обстрелы из минометов калибра 120-мм в районе Новозвановки, Катериновки и Травневого", - говорится в сообщении.

Боевики несколько раз вели огонь из гранатометов по защитникам Крымского и Светлодарска, из вооружения БМП стреляли по защитникам Зайцевого, а из стрелкового оружия - по нашим воинам возле Лобачевого и Новолуганского.

"На Донецком направлении оккупанты выпустили более полусотни мин 82-го калибра неподалеку Авдеевки и Опытного. А из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши опорные пункты вблизи Талаковки", - отмечают в штабе.

В общем, от полуночи, российско-террористические войска 13 раз нарушили режим прекращения огня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
Все новости...
Реклама: