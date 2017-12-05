Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военный прокурор Кулик пострадал при задержании Саакашвили - секретарь суда

Вторник, 5 декабря 2017, 18:49

Экс-военный прокурор, а ныне - заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик не явился на судебное заседание по делу о незаконном обогащении из-за того, что пострадал при задержании экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин из зала суда.

Само заседание не состоялось из-за отсутствия обвиняемого Константина Кулика.

Юрист ЦПК спросил у секретаря суда Титкова И.Ю. о причинах переноса заседания. В ответ секретарь судьи Голосеевского района столицы Д.М. Волгарь сообщила, что обвиняемый в незаконном обогащении экс-военный прокурор "пострадал" и находится в больнице. Именно поэтому его адвокаты просили перенести судебное заседание "на неопределенный срок".

Отмечается, что дело Кулика уже год слушается в суде, однако за это время произошло всего 4 заседания.

Это - первый в Украине судебный процесс по незаконному обогащению чиновника.

Соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе в 2015 году.

Экс-военный прокурор сил АТО Константин Кулик - первый в Украине чиновник, который обвиняется в незаконном обогащении. Ему грозит лишение свободы до 5 лет и конфискация имущества. Дело расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро.

НАБУ и САП обвиняют Кулика в том, что его расходы превышают его доходы и что он скрывает свои дорогие покупки.

Огромное состояние, которое не может объяснить прокурор, стало известно после журналистского расследования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Альтернатива суду: куда идти с иском, если традиционное судопроизводство не вызывает доверия?
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
Все новости...
Реклама: