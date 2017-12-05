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Боевики планируют обстрелять населенные пункты в ОРДЛО - штаб

Вторник, 5 декабря 2017, 20:55

В ночь на 6 декабря в зоне АТО боевики планируют обстрелять населенные пункты, которые временно не контролируются Украиной.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По данным разведки штаба Антитеррористической операции, в ночь на 6 декабря, подразделения боевиков российско-оккупационных войск планируют осуществить обстрел населенных пунктов, которые временно не контролируются Украиной", - говорится в сообщении.

В частности, минометная батарея 6 полка 2 АК южного военного округа РФ получила задание от своего командования обстрелять населенный пункт Первомайск.

"Враг прибегает к подобным провокациям с целью дискредитации и дальнейшего обвинения Вооруженных Сил Украины якобы в обстреле мирного населения, проживающего на территории ОРДЛО", - отмечают в штабе.

Темы: АТОвойнаДонбассРосcияОРДЛО
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