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"Paradise Papers": в документах фигурируют 68 украинцев

Среда, 6 декабря 2017, 00:49
Paradise Papers: в документах фигурируют 68 украинцев

68 украинцев (55 мужчин и 13 женщин) фигурируют в международном расследовании по оффшорам "Paradise Papers".

Об этом сообщает DW со ссылкой на аналитическую систему YouControl.

По данным YouControl, из 57 оффшоров, владельцами которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - на Мальте, 4 - на острове Мэн, 3 - на Каймановых островах, 3 - на Сейшельских островах, 1 - в Великобритании и 1 - на острове Джерси.

Сообщается, что две трети украинцев-основателей оффшоров "Paradise Papers" являются руководителями или владельцами украинских компаний, работающих в финансово-инвестиционном, аграрном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ИТ-секторе.

Аналитики YouControl пишут, что оффшорами пользуются как группы компаний, занятых в тяжелой промышленности и масштабном производстве, так и небольшие "стартапы", которые разрабатывают компьютерные программы.

Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

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Темы: оффшорыУкраина
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