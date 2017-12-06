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Канада призывает РФ освободить всех политзаключенных

Среда, 6 декабря 2017, 02:16

Правительство Канады призвало Россию выполнять свои международные обязательства и придерживаться общепризнанных прав человека.

Об этом заявил представитель главы МИД страны Мет Дэкорси, передает Укринформ.

"Мы призываем Россию уважать свои обязательства в соответствии с международными правами человека и гуманитарного права и освободить всех политических заключенных", - подчеркнул Декорси.

"Мы будем продолжать призывать к защите всех общин крымского полуострова, в том числе крымских татар", - также отметил политик.

Как известно, ранее российский правозащитный центр "Мемориал" обновил список политзаключенных в РФ - в него вошли 117 человек. В прошлогоднем списке было 102 человека.

Темы: политзаключенныеРосcияКанадакрымские татары
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