ОБСЕ: на Донбассе в 5 раз увеличилось количество взрывов

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО за период с 19:30 1 декабря по 19:30 3 декабря.

Об этом сообщает СММ в своем отчете за 4 декабря.

"В период с вечера 1 к вечеру 2 декабря в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав одновременно резкий рост количества взрывов - более 1000 против более 170 соответственно", - говорится в отчете.

"В первой половине дня 3 декабря, осуществляя наблюдение в подконтрольном "ДНР" пгт Александровка (20 км на юго-запад от Донецка), члены патруля Миссии слышали 17 взрывов неопределенного происхождения", - сообщили в ОБСЕ.

"В Луганской области в период с вечера 1 к вечеру 2 декабря Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе около 210 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (25 взрывов)", - отметили наблюдатели.

"В период с вечера 2 к вечеру 3 декабря СММ констатировала дальнейший рост количества нарушений режима прекращения огня (в том числе примерно 340 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками", - также подчеркнули в организации.