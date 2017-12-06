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Британская полиция предотвратила покушение на Мэй

Среда, 6 декабря 2017, 04:44

Спецслужбы Великобритании задержали двух исламистов по подозрению в подготовке покушения на премьер-министра страны Терезу Мэй.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Во вторник, 5 декабря, глава контрразведки MI5 Эндрю Паркер заявил о предотвращении покушения на Мэй.

По информации Sky News, "это последний из нескольких террористических планов, которые были сорваны полицией и MI5 в этом году".

Полиция информирует, что исламисты планировали привести в действие самодельное взрывное устройство на Даунинг-стрит, а в суматохе после взрыва сделать атаку и убить Мэй.

Задержанным предъявлены обвинения в подготовке террористических актов.

Газета The New Zealand Herald пишет, что "двое исламистов намеревались взорвать самодельное взрывное устройство возле резиденции премьера, а затем сделать атаку, вооружившись ножами и поясами смертников".

Темы: Великобританиятеракт
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