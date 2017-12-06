Саакашвили обратился к Порошенко

идер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили призывает президента Петра Порошенко прекратить провокации и атаки на его сторонников.

Об этом он написал в Facebook.

"Я обращаюсь к Порошенко. Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?", – заявил Саакашвили.

Этому предшествовала попытка штурма палаточного городка.

"Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей", – написал Саакашвили по этому поводу.

Как известно, утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидера партии "Рух новых сил" и экс-президента Грузии задержали.



Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

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Саакашвили объявлен в розыск.

В 6 утра среды правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".



С 9 утра его ждут на допрос, но он идти на него не собирается.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Михэил Саакашвили якобы договаривался с соратником Виктора Януковича Сергеем Курченко о сотрудничестве и финансировании акции протеста. Он продемонстрировал записи разговоров.