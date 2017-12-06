Полиция может открыть производство за утренние события в палаточном городке

Нацполиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту избиения полицейских во время утренних событий в палаточном городке под Верховной Радой.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений) УКУ", - сказал он.

По словам Тракало, во время утренних событий возле парламента пострадали 14 полицейских.

"У некоторых полицейских очень тяжелые травмы – и сотрясение мозга, и переломы, и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшие госпитализированы. Также пострадали 2 гражданских. Эти все данные официально зарегистрированы по 103", - сказал Тракало.

Он отрицает, что палаточный городок брали штурмом.

"Было проведение мероприятий во исполнение поручения Генпрокуратуры по розыску и задержанию гражданина Саакашвили. Полиция зашла без спецсредств. Это не был штурм. Да, у них были дубинки. Они зашли на территорию, которая является свободно доступной для всех граждан, тем более для полиции, обязанностью которой является защита, как мирных митингующих, так и обычных прохожих", - сказал представитель полиции.

По его словам, на полицию напали жители лагеря.

"На полицию бросались с топором и бензопилами. Это недопустимо. Все эти факты задокументированы, и виновные понесут наказание в соответствии с законом", - сказал Тракало.

Он добавил, что у полиции достаточно сил и средств для выполнения поставленных задач.

"И в данном случае – задача стояла как розыск и задержание гражданина, которому ГПУ хочет вручить подозрение", - сказал представитель полиции.

Он заверил, что правоохранители не будут разгонять мирные акции протеста.

"Но обеспечить правопорядок и публичную безопасность у здания парламента в центре столицы – это не только право, но и обязанность полиции, которую она будет выполнять", - подытожил Тракало.

Как известно, в 6 утра среды правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".



С 9 утра его ждут на допрос, идти на него Саакашвили не собирается, и ждет следователей в лагере.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидера партии "Рух новых сил" и экс-президента Грузии задержали.



Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

Саакашвили объявлен в розыск.

Утром он пришел под Верховную Раду.

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