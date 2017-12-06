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Правительство усилило борьбу с рейдерами

Среда, 6 декабря 2017, 11:27

Кабинет министров принял ряд постановлений, которые усиливают меры по борьбе с рейдерством в земельной сфере.

Соответствующее решение члены правительства поддержали на заседании в среду.

"Мы представляем ряд постановлений, регулирующих вопросы и убирающие лазейки для манипуляций при регистрации прав на земельный участок", - пояснил суть документов министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, это "реальные решения", которые лишат возможности предпринимателей-мошенников и нечистых на руку регистраторов делать двойные регистрации прав на земельные участки и паи.

Более подробно об инновациях рассказала первый заместитель министра Наталья Севостьянова.

Она сообщила, что постановления преследуют три основные цели:

- Исключить возможность регистрации права на несуществующий земельный участок;

Чиновница пояснила, что для предотвращения этого явления устанавливается "взаимообмен на электронном уровне" между реестрами Геокадастра и Министерства юстиции для проверки кадастровых номеров земельных участков.

- Исправить технические ошибки относительно полного согласования реестров;

Для устранения этих недостатков, пояснила Севостьянова, создается полезный сервис, когда за исправлением неточной информации не надо идти в органы земресурсов, а можно сделать это у государственного регистратора.

- Усовершенствовать процедуру установления личности и проверки ее дееспособности.

Заместитель министра рассказала, что сейчас многие представляются регистратору другими именами, предъявляют фальшивые документы, дают взятки. Инновация сделает невозможными такие явления.

Также, по ее словам, в Украине будет задействован сервис "СМС-маяк". Данная услуга предполагает, что если в отношении вашей собственности совершается какое-то действие регистратором, вы получаете СМС-сообщение. Сервис доступен не только собственникам земли, но и арендаторам.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Кабинет министроврейдерствозаконодательство
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