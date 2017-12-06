Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ рассказали свою версию событий по спецоперации НАБУ в ГМС

Среда, 6 декабря 2017, 12:35
В СБУ рассказали свою версию событий по спецоперации НАБУ в ГМС

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что его ведомство нормально сотрудничает со всеми субъектами оперативно-розыскной деятельности.

Об этом он сказал 6 декабря, отчитываясь перед Верховной Радой.

Грицак в частности проинформировал народных депутатов подробности громкой операции относительно детективов Национального антикоррупционного бюро.

"26 сентября 2017 года в Службу безопасности с заявлением о совершении преступления обратилась первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова по факту провоцирования ее к получению неправомерной выгоды гражданином Титенковым, то есть совершение преступления по статье 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", – рассказал глава СБУ.

Грицак объяснил, что дальше по процедуре, поскольку такое преступление не относится к подследственности СБУ, материалы 27 сентября были переданы в прокуратуру, которая внесла производства в Единый реестр досудебных расследований.

По его словам, 28 сентября органом досудебного расследования в апелляционном суде была получена санкции на проведение в отношении Титенкова негласных следственно-розыскных действий: снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, наблюдение за лицом.

"В процессе работы над этим делом было действительно зафиксировано, что готовилась дача взятки. И лишь в день задержания, то есть 29 ноября, в ЕРДР была внесена еще одна квалифицирующий признак – 370 ч.2 - провоцирование дачи взятки", – заявляет Грицак.

Он подтвердил, что в рамках следственных действий было изъято много материалов с ограниченным доступом и большое количество специальных технических средств, "происхождение которых устанавливается".



"Не могу давать оценку деятельности коллег из других правоохранительных органов, потому что они так же занимаются противодействием преступности, но отмечаю, что у нас достаточно нормальное рабочее взаимодействие как с НАБУ, так и с ГПУ с МВД и другими субъектами оперативно-розыскной деятельности", – отметил Грицак.

Он заверил, что по указанному делу СБУ "в рамках выполнения поручений Генпрокуратуры, которая ведет расследование, будет давать оценку и содействовать расследованию".

"В целом же я убежден, что и НАБУ и другие новые органы имеют право на жизнь. Мы будем делать все, чтобы сотрудничать дальше вместе", – заявил также Грицак.

О задержании на взятке агента НАБУ, срыве спецоперации и конфликте между ГПУ и НАБУ читайте в материале УП "Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ"

Валентина Романенко, УП
Темы: НАБУСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
Все новости...
Реклама: