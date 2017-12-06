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Генпрокурор говорит, что с гражданством Углавы есть вопросы

Среда, 6 декабря 2017, 12:54

Генпрокурор Юрий Луценко допускает, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава мог иметь грузинское гражданство на момент назначения не по своей воле.

Об этом он заявил в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутата Павла Пинзеника о якобы наличии у Углавы гражданства другой страны на момент назначения на должность первого заместителя директора НАБУ.

Луценко отметил, что уже получал запрос от нардепов по этому поводу.

"Мы зарегистрировали соответствующее производство, провели предварительные следственные действия, по результатам которых сейчас юристы советуются", – сказал он.

"Дело в том, что Гизо Углава написал заявление о выходе из гражданства Грузии до того, как он был назначен, даже до участия в конкурсе. И в грузинском законодательстве в одной части статьи написано, что это уже завершенный акт, в другой части – что завершением этого акта считается отмена гражданства", – пояснил генпрокурор.

"Моя личная точка зрения, – но пока не окончательная и не официальная, – что Гизо Углава сделал все от него зависящее, чтобы выйти из грузинского гражданства, но чиновники Грузии оформляли окончательный акт уже после того", – признался Луценко.

Он подчеркнул: "Носит ли это признаки нарушения, решать буду не я, а соответствующие квалифицированные юридическим образованием работники, которые сделают свои выводы".

"На мой взгляд, Гизо Углава стал заложником неоперативного реагирования на его заявление со стороны соответствующих служб Республики Грузия. Есть ли в этом нарушения конкурса? – будем разбираться дальше", – сказал генпрокурор.

Как известно, Гизо Углава прибыл в Украину в 2014 году в составе команды грузинских реформаторов. В 2015 году он получил украинское гражданство – и 25 апреля 2015 года стал первым заместителем директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Он отвечает за набор, обучение и работу детективов, аналитиков и IT-отдела НАБУ.

Алена Рощенко, УП
Темы: гражданствоНАБУЛуценкоГенпрокуратура
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