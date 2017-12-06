Путин о новом президентстве: В ближайшее время решу

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение по поводу участия в выборах президента РФ в 2018 году.



Об этом он сказал в среду, сообщает российское агентство "ТАСС".



"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время", - сказал Путин.



Ранее сообщалось, что Путин может заявить о своем участии в президентских выборах во второй декаде декабря.



Отмечалось, что на пятницу 15 декабря назначено пленарное заседание Совета Федерации.



Это необычный день для СФ, традиционно заседания проходят по средам. В начале декабря российские чиновники говорили, что Кремль поставил перед властью на местах задачу провести выборы 2018 "без скандалов и нарушений".



Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.



Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.



Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.