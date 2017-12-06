Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин о новом президентстве: В ближайшее время решу

Среда, 6 декабря 2017, 13:29

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение по поводу участия в выборах президента РФ в 2018 году.

Об этом он сказал в среду, сообщает российское агентство "ТАСС".

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин может заявить о своем участии в президентских выборах во второй декаде декабря.

Отмечалось, что на пятницу 15 декабря назначено пленарное заседание Совета Федерации.

Это необычный день для СФ, традиционно заседания проходят по средам. В начале декабря российские чиновники говорили, что Кремль поставил перед властью на местах задачу провести выборы 2018 "без скандалов и нарушений".

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

Темы: ПутинРосcиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Путин
Разведка Британии объяснила, почему Путин хочет дать тяжелое оружие "Росгвардии"
Путин требует создавать в России больше дронов-камикадзе
Песков открестился от заявления, что Путин наберет более 90% голосов
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
Все новости...
Реклама: