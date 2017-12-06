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Луценко не знает об американских специалистах в структуре НАБУ

Среда, 6 декабря 2017, 13:30

Генеральный прокурор Юрий Луценко не знает, работают ли американские специалисты с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом он сказал в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.

"В моем сотрудничестве с Федеральным бюро расследований... я ни разу не слышал об их намерениях иметь каких-либо внедренных работников штатно или внештатно в наших правоохранительных органах", – заявил Луценко.

По его словам, "недавние заявления и Госдепа, и ФБР говорят о том, что они не имеют никаких акций или операций на территории Украины".

"Я практически уверен, что они не имеют и внедренных работников в ряды НАБУ, но есть одна проблема: генеральный прокурор Украины не имеет возможности истребовать на изучение на предмет законности какие бы то ни было дела НАБУ", – сказал генпрокурор.

"Поэтому точно вам сказать может САП или аудит, который вам предстоит создать", – добавил он.

Ранее Государственный департамент США сообщил, что специалисты правоохранительных органов США работают в структуре Национального антикоррупционного бюро Украины.

Госдепартамент США также осудил срыв Генпрокуратурой Украины спецоперации НАБУ.

29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушку для бюро, "завербовала" Пимахову для давления на бюро.

После того Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.

Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.

В НАБУ опровергли его слова.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что операция в Миграционной службе проводили совместно с Федеральным бюро расследований США – так же, как и по "янтарному делу".

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Алена Рощенко, УП
Темы: ЛуценкоНАБУСША
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