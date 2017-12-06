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Аваков во время визита во Францию встречался с Коломойским - источники

Среда, 6 декабря 2017, 13:39
Аваков во время визита во Францию встречался с Коломойским - источники

Министр внутренних дел Арсен Аваков в середине ноября встречался в Лионе с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом "Украинской правде" стало известно от двух собеседников - в окружении министра и олигарха.

По словам одного из собеседников, встреча прошла во время официального визита министра внутренних дел, где он встречался с руководством Интерпола.

Аваков в комментарии "Украинской правде" рассказал, что встречался с директором Интерпола Штоком и его двумя заместителями, а с Коломойским только разговаривал.

"Раза три за все время поездки", - заявил министр.

В комментарии "Украинской правде" Коломойский заявил:

"По телефону мы общаемся, но не встречались уже давно".

Как сообщается на сайте МВД от 22 ноября, Арсен Аваков встречался в Лионе с Генсекретарем интерпола Юргеном Штоком.

Также он встретился с министром внутренних дел Франции Жераром Колломбом.

Как известно, в сентябре Украинская правда сообщала, что бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили 7 сентября встречался с олигархом Игорем Коломойским.

Украинская правда

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Темы: АваковСаакашвилиКоломойскийИнтерпол
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