Скандальное ДТП в Харькове: последнюю потерпевшую выписали из больницы

Последнюю пострадавшую в ДТП в Харькове 25-летнюю Анну Комар выписали из больницы после 7 недель лечения.

Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы Ирина Лодяная, информирует 112.

"Поверхностная рана мягких тканей головы… долго заживала, и поэтому она (потерпевшая – УП) у нас немножко задержалась, поскольку мы хотели, чтобы все зажило", - объяснила врач.

Отмечается, что девушка имела также черепно-мозговую травму и поврежденное колено.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.