Во время беспорядков во вторник задержали "псевдожурналиста", доставшего нож - МВД

Во время беспорядков в Киеве во вторник на улице Костельной полиция задержала мужчину, который достал в толпе нож.



Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.



По его словам, задержанный мужчина - Игорь Рудич – является "псевдожурналистом". Во время задержания он успел выбросить нож и начал выкрикивать, что он журналист. Шевченко также обнародовал видео задержания.



"Уважаемые журналисты, освещая бурные события на улицах никогда не делайте так как этот преступник и псевдожурналисты: взял с собой нож, достал его, хотел применить, а когда подчиненные Юрий Зозуля законно, но жестко начали задерживать - сбросил и начал кричать "У меня нет ножа, я журналист!", - написал он.





Шевченко добавил, что журналистам следует "максимально обозначать себя во время работы на улицах в таких ситуациях (яркие жилеты, пресс-карты на видном месте и т.д.) и заботиться о собственной безопасности тоже".



"Правоохранители четко ориентированы на то, чтобы не наносить вред журналистам, но во время динамичного развития событий, при передвижении подразделений, в потасовке противостояния - может случиться всякое. Берегите и себя, и коллег", - написал он.



На своей странице в Facebook Рудич написал: "Я пытался показать полицейским свое это удостоверение, но так стяжку на руку надели, что слезы текли. Конечно, я не мог вытянуть это удостоверение. Рядом стояла избитая дама с забитой спиной еще с того Майдана! Нас пытали стяжкой пару часов".





Украинская правда