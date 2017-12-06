Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время беспорядков во вторник задержали "псевдожурналиста", доставшего нож - МВД

Среда, 6 декабря 2017, 15:22
Во время беспорядков во вторник задержали псевдожурналиста, доставшего нож - МВД
FB Игорь Рудич

Во время беспорядков в Киеве во вторник на улице Костельной полиция задержала мужчину, который достал в толпе нож.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.

По его словам, задержанный мужчина - Игорь Рудич – является "псевдожурналистом". Во время задержания он успел выбросить нож и начал выкрикивать, что он журналист. Шевченко также обнародовал видео задержания.

"Уважаемые журналисты, освещая бурные события на улицах никогда не делайте так как этот преступник и псевдожурналисты: взял с собой нож, достал его, хотел применить, а когда подчиненные Юрий Зозуля законно, но жестко начали задерживать - сбросил и начал кричать "У меня нет ножа, я журналист!", - написал он.



Шевченко добавил, что журналистам следует "максимально обозначать себя во время работы на улицах в таких ситуациях (яркие жилеты, пресс-карты на видном месте и т.д.) и заботиться о собственной безопасности тоже".

"Правоохранители четко ориентированы на то, чтобы не наносить вред журналистам, но во время динамичного развития событий, при передвижении подразделений, в потасовке противостояния - может случиться всякое. Берегите и себя, и коллег", - написал он.

На своей странице в Facebook Рудич написал: "Я пытался показать полицейским свое это удостоверение, но так стяжку на руку надели, что слезы текли. Конечно, я не мог вытянуть это удостоверение. Рядом стояла избитая дама с забитой спиной еще с того Майдана! Нас пытали стяжкой пару часов".



Украинская правда

Украинская правда
Темы: МВДмитингиСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
МВД
Глава МВД представил нового командующего Национальной гвардии
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
Все новости...
Реклама: