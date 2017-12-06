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Труба говорит, что должность директора ГБР стала неожиданностью

Среда, 6 декабря 2017, 16:23

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утверждает, что не встречался с высшими должностными лицами страны перед избранием на должность.

Об этом он сказал 6 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передают "Українські новини".

"Избрание меня директором было для меня неожиданным, как и для всех остальных кандидатов", – заявил Труба.

При этом он добавил, что не встречался с высшими должностными лицами страны перед избранием и назначением его на должность руководителя Госбюро.

По его словам, ГБР планирует запустить конкурс на должности в бюро в начале 2018 года.

До 2018 года планируется утвердить документы для оглашения конкурса по избранию руководителей управлений ГБР, создать комиссию для запуска внутреннего конкурса.

В первые месяцы 2018 года планируется начало самого конкурса.

Также Труба отметил, что Государственное бюро расследований находится в поиске помещения.

"Уже открыты счета в казначействе. Помещение бюро пока находится в Кабмине", - сказал он.

По его словам, с помещением готов помочь генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Как известно, 16 ноября комиссия по избранию руководства ГБР выбрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.

Государственное бюро расследований призвано расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и чиновниками – за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро.

ГБР должно перебрать на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

Пока есть коллизия с тем, кто будет открывать новые дела, пока ГБР начинает деятельность.

Министерство юстиции обратилось в Администрацию президента с письмом о проведении люстрационной проверки Романа Трубы, поскольку он такую проверку не проходил.

Темы: ГБР
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