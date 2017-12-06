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Полиция завела дело из-за блокирования NewsOne

Среда, 6 декабря 2017, 16:52

Блокирование телеканала NewsOne в настоящее время снято, однако правоохранители сообщают об открытии уголовного дела в связи с препятствованием работе журналистов.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте телеканала.

Отмечается, что исполнительный продюсер канала Василий Голованов встретился с представителями комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и представителями Нацполиции.  

"На данный момент блокировка как такова снята, и проезд возобновлен, но блокпост, установленный перед телеканалом, люди в камуфляже и балаклавах, элементы заграждений, остались. Мы считаем, что это психологическое давление. Работа делового центра возобновлена", – рассказал Голованов.  

По его словам, блокированием телеканала руководили представители "Братства Корчинского".

Заместитель начальника следственного управления полиции Киева Руслан Дударец в свою очередь отметил, что полиция на данный момент знает организатора, но устанавливает непосредственных участников путем анализа видео и допроса свидетелей.

"Открыто уголовное дело. Предварительная квалификация – самоуправство. После установления всех обстоятельств действия будут квалифицироваться соответствующим образом – препятствование работе журналистов", – сказал полицейский.  

По словам Дударца, блокированием телеканала на месте руководили меньшие по рангу члены "Братства Корчинского".

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Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала".

Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Также блокировщики требовали от "NewsOne" сменить риторику с пророссийской на проукраинскую.

Аваков призвал активистов, заблокировавших в 3 декабря в Киеве телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал прекратить провоцировать людей.

Сотрудники полиции Киева не выявили правонарушений на месте проведения акции протеста.

Президент Петр Порошенко встал на защиту телеканала NewsОne, заявив, что любое давление на средства массовой информации недопустимо.

Темы: телевидениескандалполиция
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