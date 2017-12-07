Хроника 7 декабря. Балогу в главы партии Ющенко, а Тимошенко – в президенты

Найцікавіше: 2006. Балогу обирають головою ради "Нашої України" 2010. Генпрокуратура більше не вважає вбивство Гонгадзе замовним 2012. Яценюк хоче бачити Тимошенко в президентському кріслі

2001, п'ятниця

– Політрада блоку "Наша Україна" ухвалила рішення про розподіл квот у блоці: по 20% отримали лідер блоку Віктор Ющенко, Народний Рух України, Український Народний Рух, партія "Реформи і порядок" і партія "Солідарність".

2002, субота

– Кабмін і більшість Верховної Ради за участю президента Леоніда Кучми підписали "Політичну угоду про співпрацю і солідарну відповідальність".

Угоду підписали прем'єр Віктор Янукович, спікер парламенту Володимир Литвин і керівники дев’яти депутатських фракцій і груп, що входять до парламентської більшості.

"Сьогодні ми ставимо своєрідну крапку в цьому етапі налагодження співпраці між парламентською більшістю і урядом", – підсумував процес Кучма.

2004, вівторок

– Координатор парламентської більшості Степан Гавриш заявив, що не має наміру далі брати участь у передвиборчій президентській кампанії кандидата Віктора Януковича.

До цього Гавриш був представником прем'єра-кандидата у Центрвиборчкомі.

– Президент Леонід Кучма підписав указ, яким надав відпустку прем'єру Віктору Януковичу у зв'язку з проведенням головою уряду передвиборчої кампанії. Іншим своїм указом Кучма призначив виконуючим обов'язки прем'єра першого віце-прем'єра Миколу Азарова.

2005, середа

– Держсекретар США Кондоліза Райс, перебуваючи в Києві, висловилася за підтримку вступу України до НАТО, Євросоюзу та Світової організації торгівлі.

– Президент Росії Володимир Путін, приймаючи в Кремлі спікера Верховної Ради Володимира Литвина, назвав "роком втрачених можливостей" останні 12 місяців у відносинах Росії та України.

2006, четвер

– "Наша Україна" з четвертої спроби обрала Віктора Балогу головою ради партії, його кандидатуру запропонував президент Віктор Ющенко.

Інші претенденти – Роман Безсмертний та Павло Жебрівський – не пройшли, Петро Порошенко зняв свою кандидатуру сам. Натомість Безсмертного обрано головою виконкому партії "Наша Україна".

2007, п'ятниця

– Опозиційні фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина ніяк не можуть узгодити кандидатуру першого віце-спікера Верховної Ради.

Регіонали час від часу блокують президію та трибуну, а фракції парламентської коаліції БЮТ та НУНС проводять між собою активні консультації щодо розподілу посад у майбутньому Кабміні.

2009, понеділок

– З нагоди дня місцевого самоврядування прем’єр Юлія Тимошенко закликала місцеві влади не допустити на виборах реваншу сил Януковича, які програли у 2004 році.

– Єврокомісар із зовнішніх зв'язків та сусідства Беніта Ферреро-Вальднер вважає, що вдалося суттєво наблизити Україну до Євросоюзу.

Водночас політик зазначила, що питання про безвізовий режим з ЄС "слід розглядати лише в довгостроковій перспективі".

2010, вівторок

– У справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе змінилося формулювання обвинувачення стосовно Олексія Пукача.

"Якщо раніше Пукачу було інкриміновано вчинення замовного вбивства, то тепер цього пункту немає. Слідство в новому складі вважає, що замовного вбивства не було, а були тільки дії групи осіб за попередньою змовою", – повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

– "Сьогодні намагаються зі мною розібратися, як завжди, порушуючи необґрунтовані кримінальні справи. Я не боюсь усіх цих репресій та буду боротися за Україну, за права людей всіма можливими силами", – заявила Юлія Тимошенко.

2011, середа

– Проти Юлії Тимошенко порушено 10 справ, з яких 3 справи розслідує Генпрокуратура, 6 – Державна податкова служба, ще одне досудове слідство проводить СБУ. Про це повідомив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

Тим часом Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення щодо проведення виїзного засідання у справі екс-прем`єра Тимошенко у Лук`янівському СІЗО. Уповноважена парламенту з прав людини Ніна Карпачова назвала це неприпустимим.

2012, п’ятниця

– Рада об'єднаної опозиції визначила та підтримала екс-прем'єра Юлію Тимошенко як кандидата на президентських виборах. Відповідну пропозицію вніс голова ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

2014, неділя

– На Луганщині за минулу добу зафіксовано максимальну кількість обстрілів із боку "ЛНР" – 80, а з початку тижня на території Луганської області від рук терористів загинули вже шість мирних мешканців, повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

– Російські військовослужбовці в районі Донецького аеропорту втратили вбитими 198 осіб, пораненими – 116. Про це на сторінці спільноти "Груз 200" у Facebook повідомила російська правозахисниця Олена Васильєва, посилаючись на звіт Міноборони РФ за 30 листопада 2014 року.

2015, понеділок

– Восьмеро українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– В інтерв’ю УП бізнесмен Давид Жванія розповів, що неграмотна політика уряду під керівництвом Арсенія Яценюка обернулася великими втратами для українського бюджету, що обчислюється сумою щонайменше у 400 мільярдів доларів.

– "Глава" колабораційного "уряду" Криму Сергій Аксьонов заявив, що відмовиться від поставок електроенергії з України в разі їх відновлення.

Про це він сказав, коментуючи домовленість між владою Херсонської області та організаторами блокади півострова про відновлення роботи високовольтної лінії "Каховка – Титан".

2016, середа

– П’ятеро українських військових зазнали поранень та ще один отримав контузію за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Галерист Олег Торгало, який раніше звинуватив екс-прем'єра Арсенія Яценюка в купівлі 24 вілл у Маямі, назвав свою інформацію неперевіреною і вибачився за неї.

– "Компроміс щодо механізму призупинення безвізу знайдено. Тепер слово – за Радою ЄС на рівні послів та Європарламентом", – заявив президент Петро Порошенко.

Олег Поліщук, для УП