Хроника 7 декабря. Балогу в главы партии Ющенко, а Тимошенко – в президенты
Найцікавіше:
2006. Балогу обирають головою ради "Нашої України"
2010. Генпрокуратура більше не вважає вбивство Гонгадзе замовним
2012. Яценюк хоче бачити Тимошенко в президентському кріслі
2001, п'ятниця
– Політрада блоку "Наша Україна" ухвалила рішення про розподіл квот у блоці: по 20% отримали лідер блоку Віктор Ющенко, Народний Рух України, Український Народний Рух, партія "Реформи і порядок" і партія "Солідарність".
2002, субота
– Кабмін і більшість Верховної Ради за участю президента Леоніда Кучми підписали "Політичну угоду про співпрацю і солідарну відповідальність".
Угоду підписали прем'єр Віктор Янукович, спікер парламенту Володимир Литвин і керівники дев’яти депутатських фракцій і груп, що входять до парламентської більшості.
"Сьогодні ми ставимо своєрідну крапку в цьому етапі налагодження співпраці між парламентською більшістю і урядом", – підсумував процес Кучма.
2004, вівторок
– Координатор парламентської більшості Степан Гавриш заявив, що не має наміру далі брати участь у передвиборчій президентській кампанії кандидата Віктора Януковича.
До цього Гавриш був представником прем'єра-кандидата у Центрвиборчкомі.
– Президент Леонід Кучма підписав указ, яким надав відпустку прем'єру Віктору Януковичу у зв'язку з проведенням головою уряду передвиборчої кампанії. Іншим своїм указом Кучма призначив виконуючим обов'язки прем'єра першого віце-прем'єра Миколу Азарова.
2005, середа
– Держсекретар США Кондоліза Райс, перебуваючи в Києві, висловилася за підтримку вступу України до НАТО, Євросоюзу та Світової організації торгівлі.
– Президент Росії Володимир Путін, приймаючи в Кремлі спікера Верховної Ради Володимира Литвина, назвав "роком втрачених можливостей" останні 12 місяців у відносинах Росії та України.
2006, четвер
– "Наша Україна" з четвертої спроби обрала Віктора Балогу головою ради партії, його кандидатуру запропонував президент Віктор Ющенко.
Інші претенденти – Роман Безсмертний та Павло Жебрівський – не пройшли, Петро Порошенко зняв свою кандидатуру сам. Натомість Безсмертного обрано головою виконкому партії "Наша Україна".
2007, п'ятниця
– Опозиційні фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина ніяк не можуть узгодити кандидатуру першого віце-спікера Верховної Ради.
Регіонали час від часу блокують президію та трибуну, а фракції парламентської коаліції БЮТ та НУНС проводять між собою активні консультації щодо розподілу посад у майбутньому Кабміні.
2009, понеділок
– З нагоди дня місцевого самоврядування прем’єр Юлія Тимошенко закликала місцеві влади не допустити на виборах реваншу сил Януковича, які програли у 2004 році.
– Єврокомісар із зовнішніх зв'язків та сусідства Беніта Ферреро-Вальднер вважає, що вдалося суттєво наблизити Україну до Євросоюзу.
Водночас політик зазначила, що питання про безвізовий режим з ЄС "слід розглядати лише в довгостроковій перспективі".
2010, вівторок
– У справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе змінилося формулювання обвинувачення стосовно Олексія Пукача.
"Якщо раніше Пукачу було інкриміновано вчинення замовного вбивства, то тепер цього пункту немає. Слідство в новому складі вважає, що замовного вбивства не було, а були тільки дії групи осіб за попередньою змовою", – повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.
– "Сьогодні намагаються зі мною розібратися, як завжди, порушуючи необґрунтовані кримінальні справи. Я не боюсь усіх цих репресій та буду боротися за Україну, за права людей всіма можливими силами", – заявила Юлія Тимошенко.
2011, середа
– Проти Юлії Тимошенко порушено 10 справ, з яких 3 справи розслідує Генпрокуратура, 6 – Державна податкова служба, ще одне досудове слідство проводить СБУ. Про це повідомив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.
Тим часом Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення щодо проведення виїзного засідання у справі екс-прем`єра Тимошенко у Лук`янівському СІЗО. Уповноважена парламенту з прав людини Ніна Карпачова назвала це неприпустимим.
2012, п’ятниця
– Рада об'єднаної опозиції визначила та підтримала екс-прем'єра Юлію Тимошенко як кандидата на президентських виборах. Відповідну пропозицію вніс голова ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк.
2014, неділя
– На Луганщині за минулу добу зафіксовано максимальну кількість обстрілів із боку "ЛНР" – 80, а з початку тижня на території Луганської області від рук терористів загинули вже шість мирних мешканців, повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.
– Російські військовослужбовці в районі Донецького аеропорту втратили вбитими 198 осіб, пораненими – 116. Про це на сторінці спільноти "Груз 200" у Facebook повідомила російська правозахисниця Олена Васильєва, посилаючись на звіт Міноборони РФ за 30 листопада 2014 року.
2015, понеділок
– Восьмеро українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.
– В інтерв’ю УП бізнесмен Давид Жванія розповів, що неграмотна політика уряду під керівництвом Арсенія Яценюка обернулася великими втратами для українського бюджету, що обчислюється сумою щонайменше у 400 мільярдів доларів.
– "Глава" колабораційного "уряду" Криму Сергій Аксьонов заявив, що відмовиться від поставок електроенергії з України в разі їх відновлення.
Про це він сказав, коментуючи домовленість між владою Херсонської області та організаторами блокади півострова про відновлення роботи високовольтної лінії "Каховка – Титан".
2016, середа
– П’ятеро українських військових зазнали поранень та ще один отримав контузію за минулу добу в зоні проведення АТО.
– Галерист Олег Торгало, який раніше звинуватив екс-прем'єра Арсенія Яценюка в купівлі 24 вілл у Маямі, назвав свою інформацію неперевіреною і вибачився за неї.
– "Компроміс щодо механізму призупинення безвізу знайдено. Тепер слово – за Радою ЄС на рівні послів та Європарламентом", – заявив президент Петро Порошенко.
Олег Поліщук, для УП