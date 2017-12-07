Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лещенко: Кроме поддержки США, Украина может потерять безвиз

Четверг, 7 декабря 2017, 03:34

Если Верховная Рада поддержит законопроект, который позволит депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов простым большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС.

Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко.

Проект Закона Украины № 7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля" поставит антикоррупционные органы в зависимость от руководства государства, что будет означать сворачивание в Украине антикоррупционной реформы.

"Помимо сокращения помощи в области безопасности от США, Украина также сталкивается с возможным пересмотром безвизового режима с ЕС. Он был предоставлен в результате начатой ​​антикоррупционной реформы, которая сейчас находится под угрозой из-за клептократического руководство Украины, в том числе президента Порошенка", - написал Лещенко в twitter.

Ранее советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер заявил, что будет рекомендовать сократить правительственную помощь США Украине в случае, если Верховная Рада проголосует за отставку председателя Антикоррупционного комитета Егора Соболева и главы НАБУ.

Как сообщалось, с призывом к Верховной Раде не голосовать за указанные решения выступила международная антикоррупционная сеть Transparency International Украина.

Верховная Рада рассмотрит этот законопроект 7 декабря.

Темы: НАБУВерховная РадаЕСбезвиз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
Все новости...
Реклама: