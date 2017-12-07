Трамп-младший скрывает о чем рассказывал отцу после встреч с россиянами

Сын президента США Дональд Трамп-младший не дал ответ комитету по разведке Конгресса США на вопрос о том, что он рассказывал отцу после встреч с россиянами.

Об этом пишет DW.com.

Члены комитета по разведке Конгресса США за закрытыми дверями опросили сына президента США Дональда Трампа в рамках расследования связей штаба Трампа с Россией.

Конгрессменов интересовали встречи Дональда Трампа-младшего как с российским адвокатом Натальей Весельницкой, так и с другими гражданами РФ.

По словам Трампа-младшего, он ничего не сказал отцу о встречах представителей его штаба с россиянами после того, как эти беседы состоялись.

При этом сын президента отказался уточнять, что конкретно он рассказывал отцу уже после того, как информация об этих встречах стала достоянием общественности.

В то же время представитель спецкомитета конгрессмен-республиканец Майк Конауэй заявил после беседы с сыном президента, что Трамп-младший "все время был готов к сотрудничеству" и ответил на все вопросы.

Дональд Трамп-младший в ноябре снова оказался в центре внимания в связи с расследованием в США возможного российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Издание The Atlantic 13 ноября опубликовало материал о его переписке с интернет-платформой Wikileaks.

Уже через несколько часов сын президента США сам обнародовал эту переписку, обвинив в "сливе" информации один из комитетов Конгресса Соединенных Штатов, который занимается расследованием предполагаемых связей команды Трампа с Россией. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в Twitter подтвердил подлинность публикации.

Встреча с Весельницкой состоялась в Нью-Йорке в июне 2016 года. На ней, помимо Трампа-младшего, присутствовали и другие люди из ближайшего окружения кандидата в президенты США.

Трамп-младший тогда объяснял, что пошел на встречу потому, что ему якобы пообещали предоставить информацию, порочащую Клинтон, однако Весельницкая ничего не передала.