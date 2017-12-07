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Норма об обязательной видеофиксации обысков вступила в силу

Четверг, 7 декабря 2017, 07:26
Норма об обязательной видеофиксации обысков вступила в силу

Норма об обязательной видеофиксации правоохранителями обысков вступила в силу.

Соответствующий закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 6 декабря и вступил в силу на следующий день, сообщают "Українські новини".

Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс и устанавливает, что во время судебного разбирательства и в ходе досудебного расследования обеспечивается полное автоматическое фиксирование судебного заседания и процессуальных действий с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств.

Фиксация судебного заседания может не вестись только в случае, если рассматривается вопрос проведения негласных следственных (розыскных) действий.

Кроме того, установлено, что при проведении обыска жилья или другого помещения должен обязательно присутствовать адвокат.

Все доказательства, полученные правоохранителями с нарушением этих норм, будут признаны недопустимыми в суде.

Также вводится запрет на временное изъятие электронных информационных систем или их частей, мобильных телефонов, кроме случаев, когда их предоставление вместе с информацией, которая на них содержится, является необходимым условием проведения экспертного исследования, или если такие объекты получены в результате совершения уголовного правонарушения или являются средством или орудием его совершения.

Они могут быть изъяты и в ситуации, когда доступ к ним ограничивается их владельцем.

Установлено, что Кабинет министров с целью обобщения сведений о нарушении прав или законных интересов лиц правоохранительными органами образует комиссию из представителей органов государственной власти, правозащитных организаций и общественных объединений, учреждений и организаций в сфере защиты предпринимательской деятельности и определяет порядок ее работы.

Норма об обязательной видеофиксации судебных заседаний вступит в силу с 1 января 2019 года.

Кроме того, данным законом вводится запрет на расследование уголовных производств против юрлиц, если ранее дела против них по аналогичным обстоятельствам уже были закрыты.

Как известно, законопроект №7275 Министерство юстиции разработало для защиты предпринимателей от незаконных обысков со стороны силовых органов.

Верховная Рада приняла его 16 ноября.

Темы: обыскизаконодательство
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