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Боевики под ночь обстреляли контрольный пункт "Марьинка"

Четверг, 7 декабря 2017, 09:27

В 22.45 среды, 6 декабря, боевики обстреливали контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", что на линии разграничения в зоне АТО.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По позициям, где несут службу пограничники, огонь незаконные вооруженные формирования открыли из гранатометов, в частности из АГС-17. Террористы вели обстрелы по контрольному пункту въезда-выезда из оккупированного н.п. Александровка", – уточнили пограничники.

Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились, пострадавших нет.

Пограничники ответный огонь не открывали, отметили в ГПСУ.

Темы: ДонбассАТОбоевые действияПограничная служба
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