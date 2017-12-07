Герасимов объяснил, зачем подписал проект об уничтожении НАБУ

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что зарегистрировал проект закона № 7362 о парламентском контроле за НАБУ и САП, чтобы "сохранить верховенство права".

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, украинцы привыкли ссылаться на международный опыт, но "когда начинаются проблемы, нигде в мире парламент не может стоять в стороне".

"От генпрокурора с трибуны Верховной Рады мы услышали, как нарушается закон отдельными правоохранительными органами. Поэтому я поставил свою подпись под законопроектом №7362 о парламентском контроле в системе верховенства права", - сказал глава президентской фракции.

Он отметил, что ждет широкого обсуждения документа и альтернативные проекты от коллег.

При этом добавил, что речь не идет о каких-то фамилиях или названиях организаций.

"Но никакому правоохранительному органу мы не позволим действовать вне закона Украины. Нельзя бороться со злом методами зла", - сказал Герасимов.

Он также добавил, что парламент планирует вызвать для объяснений руководителей антикоррупционных ведомств НАБУ и САП, когда они вернутся из США и отметил, что не понимает, почему они не приехали раньше.

Законопроект №7362, авторства депутатов Артура Герасимова и Максима Бурбака, был зарегистрирован 6 декабря.

Документом предлагается предусмотреть право Верховной Рады рассматривать вопрос об увольнении без аудита руководства НАБУ, САП и ГБР.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами".

НАБУ такие упреки отвергает и говорит, что работают законно.

Несмотря на длительное противостояние между ГПУ и НАБУ, Луценко утверждает, что нет войны между этими ведомствами.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

В тот же день в НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 30 ноября заявил, что сотрудники НАБУ не имели права предлагать взятку первому замглавы ГМС, и что агенты бюро, вопреки закону, не проходили конкурса, но имеют доступ к секретным документам.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник слова Луценко опроверг.

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