В Николаеве 18 человек с оружием напали на рынок
В Николаеве утром 7 декабря 18 человек с пистолетами и гранатами совершили разбойное нападение на администрацию одного из рынков города.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
По предварительной информации, нападение произошло около 7:30 утра.
"Группа из 18 человек ворвалась в администрацию одного из рынков Николаева. Заблокировали охрану, взломали двери, выбили окно, применили оружие. Совершили несколько выстрелов. Взорвали взрывные устройства, по предварительной информации, газовые гранаты", - рассказал Тракало.
По его словам, от взрывов 3 охранника и уборщица получили ожоги. Сейчас двух охранников отпустили, еще два человека в медучреждении.
Злоумышленники из кассы забрали около 300 тысяч гривен и пытались убежать. Но очевидцы происшествия вызвали полицию.
На место приехали 5 экипажей патрульной полиции. Они локализовали место происшествия и взяли помещение штурмом через окна.
"Злоумышленники задержаны на месте и обезврежены. Впоследствии задержали и того, кто забрал деньги. Сейчас все задержаны в порядке статьи 208 УК", - сказал Тракало.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. Изъяты гильзы, 4 пистолета (предварительно травматического действия), холодное оружие, помповое ружье.
"Все задержанные не местные, а приехали из разных областей. От объяснений отказываются, говорят, что пришли устроиться на работу охранниками. Они прибыли на место на автомобилях с иностранной регистрацией. Выстрелы объяснить не могут", - сказал Тракало.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой с проникновением) УК.
Злоумышленников доправили в отделение полиции, с ними работают следователи.