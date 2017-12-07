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В Николаеве 18 человек с оружием напали на рынок

Четверг, 7 декабря 2017, 11:53

В Николаеве утром 7 декабря 18 человек с пистолетами и гранатами совершили разбойное нападение на администрацию одного из рынков города.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По предварительной информации, нападение произошло около 7:30 утра.

"Группа из 18 человек ворвалась в администрацию одного из рынков Николаева. Заблокировали охрану, взломали двери, выбили окно, применили оружие. Совершили несколько выстрелов. Взорвали взрывные устройства, по предварительной информации, газовые гранаты", - рассказал Тракало. 

 

Фото предоставлено Ярославом тракало

По его словам, от взрывов 3 охранника и уборщица получили ожоги. Сейчас двух охранников отпустили, еще два человека в медучреждении.

Злоумышленники из кассы забрали около 300 тысяч гривен и пытались убежать. Но очевидцы происшествия вызвали полицию. 

 

Фото предоставлено Ярославом тракало

На место приехали 5 экипажей патрульной полиции. Они локализовали место происшествия и взяли помещение штурмом через окна.

"Злоумышленники задержаны на месте и обезврежены. Впоследствии задержали и того, кто забрал деньги. Сейчас все задержаны в порядке статьи 208 УК", - сказал Тракало.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. Изъяты гильзы, 4 пистолета (предварительно травматического действия), холодное оружие, помповое ружье. 

 

Фото предоставлено Ярославом тракало

"Все задержанные не местные, а приехали из разных областей. От объяснений отказываются, говорят, что пришли устроиться на работу охранниками. Они прибыли на место на автомобилях с иностранной регистрацией. Выстрелы объяснить не могут", - сказал Тракало. 

 

Фото предоставлено Ярославом тракало

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой с проникновением) УК.

Злоумышленников доправили в отделение полиции, с ними работают следователи.

Оксана Коваленко, Ирина Балачук, УП
Темы: Николаевчрезвычайное происшествиекриминал
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