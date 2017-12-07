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В ближайшие дни в Украине потеплеет – синоптики

Четверг, 7 декабря 2017, 12:04

В ближайшие сутки, 8 декабря, холодный воздух отступит на восток Украины, а остальную территорию страны охватит более теплая воздушная масса, перемещающаяся с запада Европы.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, передает в четверг "Интерфакс-Украина".

Ночью местами на Левобережье, днем в Карпатах и на Закарпатье пройдет небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 19-24 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге 3-5° тепла, днем 2-7°, в южной части и на Прикарпатье до 9° тепла; в Сумской и восточных областях ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 12,2 градусов тепла в 1960 году, самая низкая – ночью на отметке 19,7 градусов мороза в 1959 году.

В субботу, 9 декабря, ночью в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье ожидается небольшой, днем во всех западных областях умеренный мокрый снег и дождь; в карпатском регионе сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

На остальной территории без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-8° тепла; на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 5-10°. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Темы: погода
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