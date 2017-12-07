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Климкин встретился с Волкером

Четверг, 7 декабря 2017, 12:38
Климкин встретился с Волкером
twitter.com/Mariana_Betsa

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вене со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Важная и теплая встреча с Куртом Волкером на полях Совета министров ОБСЕ", – отметила она.

Других подробностей ни Беца, ни сам Климкин пока не написали.

Ранее Волкер трижды встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым и обсуждал вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины.

Последняя встреча с Сурковым была не очень результативной, Волкер даже назвал ее "шагом назад". Речь шла, в частности, о направлении миротворческой миссии ООН на Донбасс, оккупированный пророссийскими боевиками.

Алена Рощенко, УП
Темы: КлимкинМИДСША
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