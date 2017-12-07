Климкин встретился с Волкером
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вене со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
"Важная и теплая встреча с Куртом Волкером на полях Совета министров ОБСЕ", – отметила она.
#OSCEMC2017 Важлива і тепла зустріч з Куртом Волкером на полях Ради Міністрів ОБСЄ pic.twitter.com/D7xjeAO4VH— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 7, 2017
Других подробностей ни Беца, ни сам Климкин пока не написали.
Ранее Волкер трижды встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым и обсуждал вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины.
Последняя встреча с Сурковым была не очень результативной, Волкер даже назвал ее "шагом назад". Речь шла, в частности, о направлении миротворческой миссии ООН на Донбасс, оккупированный пророссийскими боевиками.