Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сакварелидзе о Дангадзе: Разве революционные материалы возят на "Бентли"?

Четверг, 7 декабря 2017, 13:44
Сакварелидзе о Дангадзе: Разве революционные материалы возят на Бентли?

Соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе считает, что член "Руху новых сил" Северион Дангадзе мог стать жертвой оперативной разработки.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.

"Охота идет на всех людей с грузинскими фамилиями. Это попытка привязать людей Саакашвили к людям Курченко и ФСБ, при этом Курченко ведет бизнес с действующей властью", – говорит Сакварелидзе.

По его мнению, Дангадзе "может быть жертвой какой-то оперативной обработки".

"Честно говоря, я сомневаюсь, что он какой-то агент. Он порядочный парень, я много видел агентов за свою жизнь. Дангадзе точно к ним не относится. Я не знаю откуда у Геращенко информация о "Бентли" Дангадзе. Это, наверное, у него нужно спросить. Я могу сказать, что люди вряд ли будут возить революционные материалы на "Бентли", – сказал Сакварелидзе.

"Сам Дангадзе из достаточно обеспеченной семьи, он занимался строительством, у него есть бизнес. Он построил дом и отдал его участникам АТО. Он не финансировал центральный офис, он занимался Киевской областью. Он был одним из членов координационной группы "Руха нових сил" в Киевской области", – добавил он.

Как известно, 7 декабря Печерский суд принял решение арестовать соратника Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

5 декабря Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

"Установлено, что лицо приближенное к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, который скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки", - сказал Луценко.

Темы: Саакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
Оккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
Все новости...
Реклама: