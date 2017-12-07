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Саакашвили якобы в палатке, но его не видели

Четверг, 7 декабря 2017, 14:01

По состоянию на 14:00 7 декабря точное местонахождение объявленного в розыск экс-президента Грузии Саакашвили неизвестно.

Сообщить, где точно пребывает Саакашвили, не смогли ни его адвокаты, ни члены "Руха новых сил", ни охрана палаточного городка.

В лагере под Верховной Радой представители самообороны и координаторы сцены сказали, что Саакашвили 7 декабря не видели. Заметить лидера "Руха новых сил" у палаток корреспонденту "Украинской правды" не удалось.

Адвокаты и представители "РНС", с которыми общалась УП, предполагали, что Саакашвили может быть в палаточном городке, но отмечали, что сами его там не видели и по телефону с ним не общались.

Один из лидеров "РНС" Юрий Деревянко утром сообщил, что последний раз виделся с Саакашвили около 12-ти – часу ночи, когда после эфира заезжал в палаточный городок после эфира.

По состоянию на 14:00 он добавил, что находится в Раде, а со своим коллегой по движению по телефону не общался.

Деревянко отметил, что у Саакашвили ухудшилось состояние здоровья.

"На счет, здоров ли, – не уверен, потому что вчера он не очень хорошо себя чувствовал", - сказал он.

Один из адвокатов Саакашвили Павел Богомазов рассказал, что "по состоянию на вечер господин Михеил был в палаточном городке".

"Где он ночевал, не готов сказать, потому что не в курсе", - сказал адвокат.

Он также добавил, что по состоянию на утро 7 декабря, подозрения, направленного ГПУ по почте, не получал.

Другой защитник Саакашвили Руслан Чернолуцкий заверил, что Саакашвили ни от кого не прячется, несмотря на то, что получает угрозы, но сказать, где он находится сейчас, также не смог.

"Он готов сотрудничать со следствием, он не уклоняется, он не беглец, из-под стражи не убежал, потому что у него нет процессуального статуса. Не могу комментировать, где он сейчас, где он был ночью, потому что сегодня его не видел. Я вчера видел".

Он также отметил, что лидер "РНС" после последних событий заболел.

"Вчера он был не в очень хорошем состоянии. Здоровье его ухудшилось. Видимо, он простыл. Но это состояние такое "на ногах". Говорит, может давать пояснения, подписывать документы", - сказал Чернолуцкий.

По просьбе позвонить и спросить, где именно Саакашвили сейчас, адвокат сказал:

"Если я и смогу (позвонить – ред.), то мы только по делам контактируем и в крайнем случае. Еще раз подчеркиваю: никуда он не убежал, не прячется. У него плохое состояние, человек может отдыхать, у него стресс такой очень серьезный. Вчера весь день он был в палатке, и я лично видел, как он в таком неудобном положении, в одежде, просто отдыхал, спал", - подытожил Чернолуцкий.

Пресс-секретарь "РНС" Марьяна Почтар сказала: "Единственное, что я знаю, что он постоянно находится в палаточном городке".

Соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе на вопрос УП, где находится Саакашвили, ответил: "Все там же (в палаточном городке – ред.)".

Пресс-секретарь Саакашвили Татьяна на вопрос УП о местонахождении лидера "РНС" не ответила.

В то же время депутат от "Народного фронта" и соратник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала NewsOne сообщил, что утром Саакашвили "во второй раз прорывался в гостиницу "Киев", чтобы пойти помыться где-то в кого-то в номере, но его не пустили".

"Саакашвили находится в палаточном городке, он в розыске, он окружил себя боевиками. Полиция не принимает резких действий, чтобы не было кровопролития. Больше всего они хотят, чтобы было кровопролития, чтобы показать, что их бьют. Мы не дадим им такие варианты", - сказал Геращенко.

Ирина Балачук, УП
Темы: Саакашвили
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