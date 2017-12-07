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Хомутынник отрицает, что его недвижимость обыскивают

Четверг, 7 декабря 2017, 14:50

Депутат Виталий Хомутынник заявляет, что информация о якобы обысках в его доме не соответствует действительности.

Так он прокомментировал Украинской правде сообщения в Facebook заместителя министра ТОТ Георгия Туки.

"Я думаю, что кто-то ошибся или это какая-то дезинформация. Никаких обысков у меня дома нет", - сказал он.

Он уточнил, что услышав информацию об обысках в Конча Заспе, подумал, что это в его доме.

"Но никаких обысков у меня нет", - сказал он.

"В тех моих помещениях, общественной приемной, в доме, в котором я живо, во всех помещениях, которые занесены в декларацию, нет обысков", - уточнил он.

В то же время в ГПУ заявили УП, которые смогут дать комментарий позже. При этом не отрицали фактов проведения обысков.

Ранее Тука написал в своем ФБ, что "сейчас идет общук в доме этого нардепа (Хомутынник), мне напоминает не "удар по...", а, скорее укусы насекомых".

Украинская правда
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