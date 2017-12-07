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В Днипре застрелили мужчину, объявлен план перехват

Четверг, 7 декабря 2017, 15:17

В Днипре 7 декабря на Запорожском шоссе застрелили 34-летнего мужчину, в городе объявлен план-перехват.

Об этом "Укринформу" сообщила спикер Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Инцидент произошел во дворе дома на Запорожском шоссе, 66. На месте убийства работают следователь и оперативная группа. Пока неизвестно, сколько было убийц, но мы уже объявили план-перехват "Сирена", – отметила она.

По данным полиции, личность погибшего установлена, но не разглашается.

По предварительным данным мужчину застрелили из автомобиля Nissan на еврономерах.

Темы: Днепркриминал
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