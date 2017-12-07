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Суд призывает САП воздержаться от давления в деле Онищенко

Четверг, 7 декабря 2017, 16:45

В Соломенском районном суде Киева считают, что обвинения Специализированной антикоррупционной прокуратуры по "саботажу" дела народного депутата Александра Онищенко направленные на подрыв авторитета суда.

Это подчеркивает пресс-служба суда.

"Опубликованная информация на сайте прокуратуры.. направлена на распространение компрометирующей информации о судьях и их деятельности, направлена на подрыв авторитета судебной власти", - говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет о предыдущих обвинениях САП в саботаже судом "газового дела" Онищенко, которые работники суда называют "умышленным предоставлением общественности искаженных сведений".

"Отложение рассмотрения дела ... имело место не в связи с невозможностью суда рассмотреть представление, а в связи с неявкой в ​​судебное заседание прокуроров САП и других участников процесса", - отмечают в суде.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что дата следующего заседания (16 января 2018) была определена с учетом ранее назначенных дел и заблаговременно запланированного отпуска председательствующего по делу судьи.

В суде также отметили, что "употребляют все физически возможные и допустимые меры для оперативного решения дел".

"Прокуроры должны воздерживаться от действий или поведения, которые могут подорвать доверие относительно независимости и беспристрастности не только прокуроров, но и судей", - отмечают в пресс-службе Соломенского районного суда.

"Прокуроры должны воздерживаться от таких публичных комментариев и заявлений для СМИ, которые создавали бы впечатление прямого или косвенного давления на суд с целью принятия им определенного решения, и не препятствовать справедливому правосудию", - подытоживают в суде.

6 декабря Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о проведении заочного расследование в отношении депутата-беглеца Александра Онищенко на 16 января 2018 года.

САП заявила, что отзовет ходатайство о проведении заочного расследования в отношении депутата-беглеца Александра Онищенко и повторно подаст его на рассмотрение суда, поскольку "судебная система саботирует "газовое дело "".

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя  Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

5 июля 2016, когда нардеп уже находился за границей,  Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

София Лукашова для УП
Темы: ОнищенкосудАнтикоррупционная прокуратура
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