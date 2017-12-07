Народные депутаты подняли себе зарплаты

Верховная Рада увеличила оклады народных депутатов.

За соответствующее постановление 7172 в четверг проголосовали 235 народных депутата.

Перед голосованием первый заместитель комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил:

"В соответствии с положениями 33 статьи закона "О статусе народного депутата", народному депутату устанавливается ежемесячный должностной оклад. Надбавки к такому окладу осуществляются в размере, установленном для членов Кабинета министров Украины. Народный депутат в вопросах материального и социально-бытового обеспечения приравнивается к членам Кабинета министров Украины".

Пинзеник заявил, что эти требования закона не соблюдаются, поэтому вносятся необходимые изменения.

"Например, должностной оклад министра сейчас составляет 16 000 гривен. Согласно проекту постановления такой же размер должностного оклада предлагается установить народному депутату члену комитета", - сказал он.

"Для реализации положений проекта не требуется дополнительного финансирования из государственного бюджета, поскольку достаточно бюджетных назначений, предусмотренных законом о государственном бюджете на 2017 год, а также средств запланированных на 2018 год", - добавил Пинзеник.

В частности, согласно приложению к постановлению, оклад спикера будет составлять 12 прожиточных минимумов (18 200 грн). Наименьший оклад устанавливается у нардепа-члена комитета Верховной Рады - 10 прожиточных минимумов (16 000 грн).

Сейчас минимум составляет около 1600 гривен. С 1 января 2018 прожиточный минимум вырастет до 1700 гривен.

Постановление вступает в силу со дня его принятия, а применяется - с 1 октября 2017 года.

Как известно, бюджетные расходы на зарплаты нардепам, их помощникам и сотрудникам парламента и подведомственных организаций в 2018 году могут вырасти на 390,3 млн гривен, если проект бюджета проголосуют без изменений.