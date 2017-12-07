Боевики 4 раза нарушили перемирие

Российско-оккупационные войска продолжали вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенные Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 7 декабря 2017.

"На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. В послеобеденную пору враг из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь на подступах к Троицкому", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики неоднократно обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов и легкого пехотного вооружения украинских воинов, которые защищают пригород Авдеевки.

"В общем, от полуночи, российско-террористические войска 4 раза нарушили режим прекращения огня", - отмечают в штабе.

Почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору из гранатометов и стрелкового оружия.