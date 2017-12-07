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Рада продлила финансовую поддержку телерадиокомпаний из Крыма

Четверг, 7 декабря 2017, 20:00

Парламент отменил ограничения в сроках действия положения о предоставлении из госбюджета финансовой поддержки телерадиокомпаниям, которые работают на территории оккупированного Крыма и Севастополя и предоставляют информационные услуги.

За принятие соответствующего законопроекта № 7345 в целом проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226, передает "Укринформ".

Сейчас в соответствии с положениями абзаца второго пункта 16 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса, устанавливалось, что в 2016 году, как исключение из положений пункта 11 части первой статьи 87 настоящего кодекса, Кабмин может определять направления использования бюджетных средств на программы поддержки телерадиокомпаний, которые функционировали на территории АР Крым и Севастополя и предоставляют информационные услуги.

Приняв закон, депутаты продолжили оказывать финансовую поддержку телерадиокомпаниям, которые функционировали на территории АР Крым и Севастополя и предоставляют информационные услуги, исключив из пункта 16 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса и цифры "в 2016 году".

В дальнейшем предоставление финансовой поддержки указанным ТРК, по информации министерства финансов, будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе КПКВК 2501120 "Расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы из территории Украины".

Соответственно, реализация закона не потребует дополнительных средств из госбюджета.

Темы: Верховная РадаКрымСМИмедиа
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