Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрельба в школе в США: 3 погибших

Пятница, 8 декабря 2017, 02:57

В результате стрельбы в школе города Ацтек (штат Нью-Мехико) в четверг, 7 декабря, погибли три человека.

Об этом сообщает AP.

По информации агентства, трое погибших - ученики. Полиция информирует, что стрелок также убит, но не уточняет, есть ли он среди этих троих.

По данным телеканала Fox News, во время стрельбы пострадали по меньшей мере 12 человек.

Здание школы осматривает полиция.

Школы в ближайших городах закрыли.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
США
США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
В Белом доме предупредили Россию, что срыв "зерновой сделки" ей дорого обойдется
Последние новости
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
Оккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
Все новости...
Реклама: