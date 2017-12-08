Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрывы в Балаклее: Харьковская ОГА выделила пострадавшим еще почти 6 млн гривен

Пятница, 8 декабря 2017, 03:53

Харьковский областной совет выделит дополнительные 5,6 млн гривен на предоставление финансовой помощи жителям Балаклеи.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Средства пойдут на оказание адресной денежной помощи жителям города Балаклея, чье жилье пострадало во время ЧП на 65-м военном арсенале. Ранее выделенных 30 миллионов гривен оказалось недостаточно, в связи с чем более 430 заявлений о предоставлении денежной помощи оставались без рассмотрения", - говорится в заявлении.

"Некоторые семьи нуждаются в этой помощи. При первом обследовании в их домах не были учтены разрушенные балконы, лоджии. Также есть семьи, которые только что вернулись в город, они также нуждаются в помощи", - подчеркнул глава Балаклейской РГА Степан Масельский.

Как известно, 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Темы: Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Харьковская область
Россияне сбросили бомбы на Харьковскую область: 2 погибших, 7 раненых, в том числе спасатели
Россияне попали в дом на Харьковщине – двое погибших и трое раненых
Россияне обстреляли село на Харьковщине, убили женщину
Последние новости
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
Оккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
Все новости...
Реклама: