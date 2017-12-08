Синоптики предупреждают о тумане на Киевщине и ветре в горах

Утром 8 декабря в Киеве и Киевской области – туман, видимость 200-500 м.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.



А в горных районах Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей в пятницу – порывы ветра 19-24 м/с.

Кроме того, в связи с метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

Погода 8 декабря

Также в связи с осадками и снеготаянием ожидают подъема уровней воды в реках Львовщины, Волыни, Закарпатья и в Ивано-Франковской области – но без угрозы негативных последствий.