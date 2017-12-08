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Депутаты после бюджета решили работать в комитетах

Пятница, 8 декабря 2017, 09:20

8 декабря народные депутаты работают в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующее решение нардепы приняли 7 декабря.

Согласно календарному плану, в пятницу должен был быть час вопросов к правительству и заседание Ради.

 
Скриншот с сайта ВР

Заседание 7 декабря продолжалось до позднего вечера. На нем депутаты, в частности, приняли госбюджет.

Темы: Верховная Радакомитеты
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