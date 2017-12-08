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ЕС выдвинул условие для дальнейшей финансовой помощи Украине

Пятница, 8 декабря 2017, 10:01
ЕС выдвинул условие для дальнейшей финансовой помощи Украине

Условием выделения Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине будет создание Антикоррупционного суда.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" под названием "Закат реформ: зачем коалиция торпедирует Соглашение об ассоциации".

Как отмечается, после предоставления Украине безвизового режима у ЕС осталось не так много рычагов воздействия на официальный Киев.

Одним из таких рычагов является макрофинансовая помощь, в частности, о новой программе после саммита "Восточного партнерства" сообщил президент Петр Порошенко.

"Правила макрофинансовой помощи говорят, что мы можем договариваться о ней только со страной, которая имеет действующую программу сотрудничества с МВФ. А значит, пока вы не восстановите работу с МВФ, никакого движения не будет", - отмечает собеседник ЕвроПравды в структурах ЕК.

Это означает, в частности, что европейцы дадут деньги только после создания антикоррупционного суда, ведь это - одно из ключевых требований МВФ, объясняется в статье.

Кроме того, как отмечается, условием для выдачи одного из первых траншей будет также автоматическая проверка деклараций.

Как заверили ЕвроПравду несколько собеседников в Брюсселе, условия выдачи средств будут прописаны крайне детально.

"А вот лес-кругляк в новом договоре могут и не упомянуть. По крайней мере, такая идея обсуждается в Брюсселе", - говорится в статье.

Как сообщалось, Еврокомиссия подтвердила, что не выплатит Украине 600 млн евро в рамках программы, утвержденной в 2015 году. Причиной стало невыполнение требований, в том числе отмены запрета на экспорт леса-кругляка.

Темы: ЕСденьгиАнтикоррупционный суд
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