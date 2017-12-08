Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд разбирается с назначением Сытника

Пятница, 8 декабря 2017, 10:32
Суд разбирается с назначением Сытника
nabu

Окружной админсуд Киева рассматривает иск к Государственной фискальной службы относительно спецпроверки декларации Артема Сытника в качестве кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

В судебном заседании суд привлек в качестве третьего лица Артема Сытника как физическое лицо, сообщила пресс-служба суда 7 декабря.

Суть иска заключается в том, что 31 марта 2015 года, в день подачи Сытником уточненной декларации, утратил силу предыдущий порядок контроля деклараций, а новый порядок вступил в силу только с 30 апреля 2015 года.

Сытника же признали прошедшим спецпроверку, – и указом от 16 апреля 2016 года назначили директором НАБУ.

Истец просит суд признать действия ГФС неправомерными и обязать их направить сообщение об опровержении информации о достоверности сведений в декларации Артема Сытника за 2014 года с учетом уточненной декларации от 31 марта 2015 года.

Также истец просит обязать ГФС направить в Администрацию президента и соответствующую комиссию сообщение об опровержении информации относительно достоверности сведений в декларации Сытника с учетом уточненных данных.

Кто автор иска, пресс-служба не уточняет.

Как уточнили "Украинской правде" в суде, истцом является ООО "Юридическая компания "Студия права".

На сайте этой компании есть целый раздел под названием "Преступления НАБУ".

Как известно, 16 июня 2016 года НАБУ провело обыск в "Студии права" в рамках производства в отношении заместителя прокурора Киевской области Александра Колесника, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью хищения сахара со складов "Аграрного фонда" в Черкасской области общей стоимостью более 300 млн грн.

Позже НАБУ сообщило, что, несмотря на "многочисленные провокации", по результатам обыска в "Студии права" в Киеве "удалось сохранить невредимыми и изъять ценные вещественные доказательства в производстве", а изъятие вещественных доказательств и выход детективов из помещения прикрывали 18 бойцов Управления специальных операций.

"Украинская правда"
Темы: СытникНАБУсуддекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Сытник
Сытнику нашли новую должность
Сытник опасается, что после войны политики "возьмутся" за НАБУ с новой силой
Сытник завершил работу в НАБУ. Какими были 7 лет и чего ждать дальше?
Последние новости
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
Все новости...
Реклама: