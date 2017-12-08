Суд разбирается с назначением Сытника

Окружной админсуд Киева рассматривает иск к Государственной фискальной службы относительно спецпроверки декларации Артема Сытника в качестве кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро.



В судебном заседании суд привлек в качестве третьего лица Артема Сытника как физическое лицо, сообщила пресс-служба суда 7 декабря.



Суть иска заключается в том, что 31 марта 2015 года, в день подачи Сытником уточненной декларации, утратил силу предыдущий порядок контроля деклараций, а новый порядок вступил в силу только с 30 апреля 2015 года.

Сытника же признали прошедшим спецпроверку, – и указом от 16 апреля 2016 года назначили директором НАБУ.



Истец просит суд признать действия ГФС неправомерными и обязать их направить сообщение об опровержении информации о достоверности сведений в декларации Артема Сытника за 2014 года с учетом уточненной декларации от 31 марта 2015 года.



Также истец просит обязать ГФС направить в Администрацию президента и соответствующую комиссию сообщение об опровержении информации относительно достоверности сведений в декларации Сытника с учетом уточненных данных.



Кто автор иска, пресс-служба не уточняет.

Как уточнили "Украинской правде" в суде, истцом является ООО "Юридическая компания "Студия права".

На сайте этой компании есть целый раздел под названием "Преступления НАБУ".



Как известно, 16 июня 2016 года НАБУ провело обыск в "Студии права" в рамках производства в отношении заместителя прокурора Киевской области Александра Колесника, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью хищения сахара со складов "Аграрного фонда" в Черкасской области общей стоимостью более 300 млн грн.



Позже НАБУ сообщило, что, несмотря на "многочисленные провокации", по результатам обыска в "Студии права" в Киеве "удалось сохранить невредимыми и изъять ценные вещественные доказательства в производстве", а изъятие вещественных доказательств и выход детективов из помещения прикрывали 18 бойцов Управления специальных операций.